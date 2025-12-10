ECONOMIE
UMC ziet vijf Nederlandse hotspots van ernstig astma bij kinderen

gezondheid
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 11:34
anp101225104 1
AMSTERDAM (ANP) - Kinderen hebben een grotere kans op ernstig astma als ze in een huurwoning wonen, een migratieachtergrond hebben en als ze opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Dat staat in een grote studie van het Amsterdam UMC in samenwerking met het Amsterdam Health and Technology Institute.
Op vijf hotspots hebben kinderen in een financieel moeilijke situatie veel vaker last van ernstige astma: Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en Flevoland. Hoofdonderzoeker Berber Kaptein is kinderarts-intensivist bij het Emma Kinderziekenhuis. Zij legt uit: "Binnen die hotspots zie je dat kinderen uit de laagste inkomensklasse een 2,6 keer grotere kans hebben op een ic-opname voor ernstig astma dan kinderen uit de hoogste inkomensklasse."
In het onderzoek namen onderzoekers zorggegevens van 4,5 miljoen Nederlandse kinderen tussen 2 en 17 jaar mee. Die werden naast cijfers over de woonsituatie en het gezinsinkomen gelegd. De onderzoeksresultaten zijn volgens Kaptein belangrijk voor het verbeteren van een behandelplan.
