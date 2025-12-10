ECONOMIE
UNESCO erkent Italiaanse keuken als immaterieel erfgoed

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 11:19
NEW DELHI (ANP) - De Italiaanse keuken is door UNESCO aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. Italië had zijn culinaire traditie voorgelegd aan UNESCO omdat die belangrijk is voor de Italiaanse cultuur, manier van leven en ook de omgang met ingrediënten. Daar bleek men het bij een UNESCO-bijeenkomst in India over eens te zijn.
Het besluit werd door de Italiaanse delegatie, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani, ontvangen met applaus en tranen. "Leve de Italiaanse keuken!", riepen meerdere sprekers.
De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemde het UNESCO-besluit in een videoboodschap een "historische erkenning" die de Italianen en hun identiteit eert. "Koken betekent zorgen voor familie, vrienden en gasten. Het combineert onze geschiedenis en toekomst, het doorgeven van eeuwenoude kennis en die voortdurend omzetten in iets nieuws, waarbij het milieu en biodiversiteit verdedigd worden. De Italiaanse keuken is onze meest formidabele ambassadeur."
