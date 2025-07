Onderzoek: 7000 stappen al genoeg voor gezondheidswinst

Dagelijks 7000 stappen zetten kan het risico op ernstige gezondheidsproblemen flink verlagen. Volgens de grootste overzichtsstudie tot nu toe verlaagt dat aantal stappen de kans op een vroegtijdige dood met bijna de helft in vergelijking met 2000 stappen per dag.

Lange tijd gold 10.000 stappen als richtlijn, maar dat getal blijkt afkomstig van een Japanse marketingcampagne voor een stappenteller in de jaren 60.

De analyse, donderdag gepubliceerd in The Lancet Public Health, is gebaseerd op 57 studies met in totaal 160.000 deelnemers. De gezondheidswinst zit vooral in de eerste paar duizend stappen: "De grootste winst zie je tot 7000 stappen, daarna vlakt het af", zegt medeauteur en onderzoeker Paddy Dempsey van de Universiteit van Cambridge.

Naast een lager sterfterisico blijkt dagelijks 7000 stappen, oftewel ongeveer een uur wandelen, ook samen te hangen met een daling van het risico op dementie (-38 procent), depressie (-22 procent) en diabetes (-14 procent).