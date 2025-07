Weer vuurgevechten tussen Thailand en Cambodja aan betwiste grens

BANGKOK (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - Thaise en Cambodjaanse troepen hebben donderdag opnieuw op elkaar geschoten bij een betwist grensgebied. Beide landen beschuldigen elkaar ervan als eerste het vuur te hebben geopend.

Bij de gevechten zijn volgens lokale autoriteiten zeker twee Thaise burgers om het leven gekomen door beschietingen vanaf Cambodjaanse zijde. Twee anderen raakten gewond. Het Thaise leger meldde daarnaast dat drie burgers gewond raakten bij een raketaanval uit Cambodja.

De schermutseling vond plaats in de Thaise provincie Surin. Vanwege het oplopende geweld zijn ongeveer 40.000 inwoners uit 86 dorpen in de grensprovincie geëvacueerd naar veiligere locaties. De Thaise ambassade in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh riep donderdag haar onderdanen op het land zo snel mogelijk te verlaten, tenzij er dringende redenen zijn om te blijven.

Geschorst

Volgens het Thaise leger vloog er kort voor het incident een Cambodjaanse drone over het gebied en naderden zes zwaarbewapende Cambodjaanse militairen een Thaise post.

De spanningen liepen eerder deze week op nadat vijf Thaise soldaten gewond raakten door een landmijnexplosie. Thailand reageerde met de uitwijzing van de Cambodjaanse ambassadeur. Phnom Penh riep daarop zijn eigen diplomaten terug en verlaagde de diplomatieke betrekkingen.

Het grensconflict, dat in mei opnieuw oplaaide, heeft ook politieke gevolgen: de Thaise premier is voorlopig geschorst om zijn omstreden aanpak van de kwestie.