Veel werkgevers onderschatten aantal chronisch zieke werknemers

AMERSFOORT (ANP) - Veel werkgevers onderschatten hoeveel mensen met een chronische aandoening bij hun organisaties werken. Meer dan een op de drie Nederlandse werknemers heeft een chronische aandoening, maar ruim driekwart van de werkgevers schat het aantal binnen hun organisatie lager in. Dit onderzochten de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, een samenwerkingsverband waarbij onder meer de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn aangesloten.

Uit de studie komt ook naar voren dat ruim een op de drie chronisch zieke werknemers niet volledig open is over de aandoening. Vaak uit angst voor onbegrip of negatieve gevolgen.

Zo'n 3,5 miljoen Nederlanders werken volgens de gezondheidsfondsen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld reuma, hart- en vaatziekten, een fysieke beperking, psychische aandoeningen of diabetes.