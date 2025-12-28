ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vergeet de sportschool: dit is de sport die het meeste levensjaren oplevert

gezondheid
door Dirk Kruin
zondag, 28 december 2025 om 11:50
oudere man en oudere vrouw spelen tennis op een tennisbaan
Tennis is misschien wel de meest rendabele tijdsinvestering die je voor je gezondheid kunt doen. Het vergt geen dure apparatuur, is op bijna elke publieke baan te spelen en je kunt ermee doorgaan tot op hoge leeftijd.
Wat tennis onderscheidt van hardlopen of de sportschool, is de combinatie van intensief bewegen én sociaal contact. In de langlopende Copenhagen City Heart Study bleken tennissers gemiddeld 9,7 jaar langer te leven dan mensen met een zittende leefstijl – meer dan bij welke andere sport dan ook. De onderzoekers denken dat juist die sociale component, het spel met een tegenstander of partner, extra beschermt tegen hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.
Ook internationale richtlijnen schuiven tennis naar voren als ideaal voorbeeld van “levenslange” lichaamsbeweging. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert volwassenen wekelijks minstens 150 minuten matig intensief of 75 minuten intensief te bewegen; een paar potjes tennis brengen je daar moeiteloos aan én trainen tegelijk kracht, coördinatie en reactievermogen. Zoals een coach in The Atlantic het samenvat: tennis is een sport “voor spelers van 3 tot 90 jaar”.
Dus als je maar één sport kiest, kies dan een racket, een bal en iemand aan de overkant van het net. De kans is groot dat je er niet alleen fitter, maar ook aantoonbaar langer van leeft.

Lees ook

Wat je hartslag je kan vertellen over je conditie en gezondheidWat je hartslag je kan vertellen over je conditie en gezondheid
Voor je conditie is alcohol een slecht ideeVoor je conditie is alcohol een slecht idee
Drie weken niet sporten: wat doet dat met je conditie en spierkracht?Drie weken niet sporten: wat doet dat met je conditie en spierkracht?
loading

POPULAIR NIEUWS

93786822_m

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

120386885_m

Niemand sterft aan ouderdom

253696363_m

Vergeet het januari-effect: hierop moet je letten als je nu gaat beleggen

AZtjmVQqaiex3iDhfzpU0g-AZtjmVQqLn0J9Ji31MtGRw

Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogen

ANP-545347451

Je hebt geen idee meer waar je naar kijkt: dit is nu het percentage AI-slop op YouTube

image

Waar wordt het meeste koffie gedronken?

Loading