VRT: organisatie Tomorrowland bouwt nieuw hoofdpodium

BOOM (ANP) - De organisatie van het Belgische festival Tomorrowland is bezig om een nieuw hoofdpodium te bouwen, nadat het oorspronkelijke podium woensdag werd verwoest door een brand. Dat meldt de VRT op basis van een e-mail aan de artiesten die vrijdag op de line-up van het dancefestival staan.

"Onze teams zijn op dit moment volop bezig met de opbouw van een nieuwe mainstage, zodat we de line-up kunnen behouden en de optredens op een zo optimaal en veilig mogelijke manier kunnen doorgaan", citeert de VRT uit de mail die de organisatie met de redactie deelde.

Het streven is nog altijd dat het festival, dat vrijdag begint, gewoon doorgaat. "Op basis van onze huidige inschatting van de situatie, en in overleg met de autoriteiten en de brandweer, is het onze bedoeling - en doen we er alles aan - om de festivaldeuren morgen te openen."