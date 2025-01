Wetenschappers hebben in beeld gebracht hoe microplastics zich door het lichaam van muizen verplaatsen. De resultaten voorspellen niet veel goeds: de plastic deeltjes hopen zich op in de hersenen en kunnen daar de bloedstroom blokkeren. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Science Advances.

Chinese onderzoekers van de Universiteit van Peking ontwikkelden een speciale beeldvormingstechniek om de reis van fluorescerende plastic deeltjes door muizenlichamen te volgen. Ze ontdekten dat immuuncellen de plasticdeeltjes opnemen, waarna deze via de bloedbaan in de hersenen terechtkomen.

In de kleine bloedvaten van de hersenschors ontstonden opstoppingen wanneer cellen gevuld met plastic vast kwamen te zitten in de scherpe bochten. Dit leidde tot een soort 'kettingbotsing' van cellen, waarbij sommige blokkades wel vier weken lang bleven bestaan. De getroffen muizen vertoonden verminderde beweging en een verstoorde bloedstroom in de hersenen.

Meer onderzoek nodig

Hoewel nog onduidelijk is of deze effecten ook bij mensen optreden, sluiten eerdere bevindingen hierop aan. Uit voorlopig onderzoek bij overleden menselijke donoren blijken ook hoge concentraties verweerde plastic deeltjes aanwezig in hersenweefsel, vooral in bloedvatwanden en immuuncellen.

Deze ontdekkingen zijn extra zorgwekkend omdat microplastics (deeltjes kleiner dan 5 millimeter) inmiddels overal te vinden zijn: in de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Ze kunnen zelfs direct in onze bloedbaan terechtkomen en zijn bij mensen al onder meer gevonden in de baarmoeder, de teelballen en het brein.

Jezelf beschermen

Je kunt je blootstelling aan microplastics beperken door een aantal praktische maatregelen te nemen. Filter je drinkwater, kies waar mogelijk voor kleding van natuurlijke materialen in plaats van synthetische stoffen, en verminder het gebruik van plastic verpakkingen in je dagelijks leven.

Let ook op met het verhitten van plastic bakjes en containers in de magnetron, aangezien dit de afgifte van microplastics kan verhogen. Hoewel het onmogelijk is om microplastics volledig te vermijden in onze moderne samenleving, kunnen deze stappen helpen om je blootstelling al een beetje te verminderen.

