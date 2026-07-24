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Vier zorgverleners in Assen gestraft om schenden beroepsgeheim

gezondheid
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 14:51
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ZWOLLE (ANP) - Twee psychiaters en twee gz-psychologen hebben van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle (RTG) een waarschuwing gekregen omdat ze hun beroepsgeheim hebben geschonden. Een voormalig verpleegkundige die werd verdacht van betrokkenheid bij ongeveer twintig sterfgevallen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, had een klacht tegen ze ingediend.
De zorgverleners zouden informatie gedeeld hebben met de voormalig werkgever van de verpleegkundige en de politie. De klachten tegen een andere psychiater en een verpleegkundige werden ongegrond verklaard.
De zaak tegen de verpleegkundige werd geseponeerd. Het OM legde de zaak niet aan de rechtbank voor en de verpleegkundige is daardoor geen verdachte meer.
Volgens het tuchtcollege hebben de psychiaters onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim daadwerkelijk noodzakelijk was en er geen alternatieven waren. "De gz-psychologen hebben onvoldoende aandacht gehad voor hun primaire rol als behandelaar en voor de belangen van de patiënt."
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