Zo krijg je witte kleding weer écht wit (de oplossing heb je waarschijnlijk gewoon in huis)

Dat ene witte T-shirt dat ooit stralend wit uit de winkel kwam, oogt na een paar maanden wassen en dragen ineens grauw en dof. Hoe netjes je ook sorteert en hoe trouw je witwasmiddel ook gebruikt, die frisse witte teint lijkt gewoon te vervagen. Maar gelukkig is er een simpele remedie.

De oplossing staat waarschijnlijk al in je keukenkast: glansspoelmiddel. Ja, datzelfde spul dat je glazen laat glanzen en je vaat streeploos laat drogen. Glansspoelmiddel blijkt dus ook een wondermiddel te zijn voor je witte kleding

Zo pas je de truc zelf toe

Meer heb je er niet voor nodig dan een emmer water en glansspoelmiddel, gewoon verkrijgbaar bij de supermarkt. Lotte Deb, bekend van haar lifehacks op TikTok, laat in een video zien hoe zij vijf delen water met één deel glansspoelmiddel mengt. Haar grauwe witte top laat ze een nachtje in dit mengsel weken.

De volgende dag gaat de top gewoon in de wasmachine op 30 graden. En ja hoor: het resultaat mag er zijn. Ondanks dat de top niet van katoen is, maar deels polyester, laat Lotte een duidelijk voor- en na-verschil zien.

Ook voor synthetische stoffen

Wat deze truc extra interessant maakt: hij werkt ook bij andere stoffen dan katoen. Juist bij mengstoffen als polyester, waarbij grauwe verkleuring vaak hardnekkiger is, geeft de combinatie van glansspoelmiddel en water een groot verschil.

Extra tip: gratis bleekmiddel uit de lucht

Wist je trouwens dat je witte kleding het beste in de volle zon kunt laten drogen? Zonlicht werkt als een natuurlijk bleekmiddel en geeft je was een extra frisse boost.