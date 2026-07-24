Dit zei Lagarde gisteren op de ECB-persconferentie — en dit betekent het voor jouw hypotheek en spaarrekening in september

september ligt helemaal open — inclusief een nieuwe renteverhoging. En dat raakt straks direct je De Europese Centrale Bank hield de rente gisteren, donderdag 23 juli, ongewijzigd. Geen verrassing, zou je denken. Maar wie goed luisterde naar Christine Lagarde hoorde iets anders:En dat raakt straks direct je hypotheek en je spaarrekening.

Hieronder lees je in gewone taal wat er gisteren gezegd is, en vooral: wat het voor jóú betekent.

Wat besloot de ECB gisteren precies?

De Raad van Bestuur liet de drie belangrijkste rentetarieven ongemoeid ( ECB ):

Rentetarief Stand na 23 juli Depositorente (de belangrijkste) 2,25% Basisherfinancieringsrente 2,40% Marginale beleningsrente 2,65%

Dat de rente op 2,25% bleef staan, was breed verwacht. Het bijzondere zit in de context: vorige maand, op 11 juni, verhóógde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt — de eerste verhoging sinds september 2023 . De ECB zit dus in een verhogingsmodus en drukte gisteren even op pauze.

Dit was de kern van Lagardes boodschap

Lagarde koos haar woorden zorgvuldig. Vier dingen sprongen eruit:

1. Het besluit was unaniem — maar niet zonder discussie. Sommige leden van de Raad vroegen zich hardop af of de rente niet juist omhóóg had gemoeten Dat is een duidelijk signaal dat een verhoging serieus op tafel lag.

2. Alles draait om olie en energie. Lagarde noemde de energieprijzen — en olie in het bijzonder — keer op keer. Door het oplopende conflict in het Midden-Oosten schoot Brent-olie tijdens haar persconferentie met meer dan 6% omhoog, richting 100 dollar per vat. De ECB is bang dat die dure energie doorsijpelt naar bredere inflatie.

3. "The burden of proof is on data." Oftewel: de cijfers moeten het bewijzen. De ECB legt zich niet vast op een vast rentetraject en beslist per vergadering, op basis van binnenkomende data.

4. Het goede nieuws: de inflatie daalt (voorlopig). In juni zakte de inflatie naar 2,8%, van 3,2% in mei. Energie-inflatie viel terug van 10,8% naar 8,5% .

Waarom september dé maand wordt

De ECB koos er bewust voor om te wachten tot de volgende vergadering op 10 september. Tegen die tijd heeft de bank een flinke stapel nieuwe cijfers op tafel :

twee extra inflatierapporten

bijgewerkte groeicijfers

nieuwe stafprojecties

Blijft de olieprijs hoog en kruipt de inflatie omhoog? Dan is een renteverhoging in september reëel. Zakt de olieprijs weer weg, dan blijft de rente waarschijnlijk staan. Kortom: de olieprijs is nu zo ongeveer de belangrijkste knop onder je hypotheek en spaargeld.

Wat betekent dit voor jouw hypotheek?

Hier komt het dichtbij. Het antwoord hangt af van je type hypotheek.

Heb je een lange rentevaste periode (10, 20 of 30 jaar)?

Dan verandert er voor jou op korte termijn niets. Je maandlasten staan vast, wat de ECB ook doet ( Welingelichte Kringen ). Je merkt het pas als je rente afloopt en je opnieuw moet vastzetten.

Heb je een variabele rente of een korte rentevaste periode?

Dan volg je het ECB-beleid vrij direct . Een extra ECB-verhoging van 0,25 procentpunt in september kan — bovenop de junistap — oplopen tot ruwweg 60 tot 75 euro meer per maand voor een variabele hypotheek van 300.000 euro. Op jaarbasis is dat al snel 700 tot 900 euro extra.

Ga je binnenkort kopen of oversluiten?

Let op: de hypotheekrentes bewogen de afgelopen weken al omhoog. De gemiddelde 10-jaarsrente met NHG steeg deze maand naar zo'n 4%, van rond 3,87% begin juli, doordat bijna alle geldverstrekkers hun tarieven met 0,10 tot 0,15 procentpunt verhoogden. Die stijging komt vooral door de hogere kapitaalmarktrente, niet één-op-één door de ECB.

Wat betekent dit voor je spaarrekening?

Ook hier scheelt het waar je bankiert.

De grootbanken lopen achter. Ondanks de junihike geven ABN AMRO (rond 1,25–1,35%), Rabobank (rond 1,30–1,40%) en ING (rond 1,00–1,25%) nog altijd bescheiden rentes op vrij opneembaar Ondanks de junihike geven ABN AMRO (rond 1,25–1,35%), Rabobank (rond 1,30–1,40%) en ING (rond 1,00–1,25%) nog altijd bescheiden rentes op vrij opneembaar sparen

Challengers bieden 3% of meer. De vijf hoogste rentes op vrij opneembaar sparen lagen half juli allemaal op of boven de 3% . Bigbank stond begin juli bovenaan met 3,10% en aanbieders als Trade Republic bieden 3,00% voor nieuwe klanten

Het verschil tussen de laagste en hoogste rente is dus bijna 2 procentpunt. Op 50.000 euro spaargeld scheelt dat al gauw honderden euro's per jaar. Verhoogt de ECB in september de rente, dan reageren juist de challengers doorgaans binnen enkele dagen tot twee weken

Wat kun je nú doen?

Spaarders: parkeer je spaargeld niet lui bij een grootbank tegen 1%. Vergelijk en stap over naar een rente van 3% of hoger. Let wel op actievoorwaarden en de looptijd van actierentes.

parkeer je spaargeld niet lui bij een grootbank tegen 1%. Vergelijk en stap over naar een rente van 3% of hoger. Let wel op actievoorwaarden en de looptijd van actierentes. Variabele hypotheek: reken uit wat een extra 0,25 procentpunt voor jóú betekent en overweeg of vastzetten aantrekkelijk is.

reken uit wat een extra 0,25 procentpunt voor jóú betekent en overweeg of vastzetten aantrekkelijk is. Kopers en oversluiters: de rente kroop de laatste weken al op. Wacht je op september, dan neem je een risico — een ECB-verhoging kan de rente verder omhoog duwen.

de rente kroop de laatste weken al op. Wacht je op september, dan neem je een risico — een ECB-verhoging kan de rente verder omhoog duwen. Lange rentevaste hypotheek: achteroverleunen mag. Jij merkt hier voorlopig niets van.

Samengevat

De ECB drukte gisteren op pauze, maar zette september nadrukkelijk in de spotlights. Lagardes boodschap was helder: de olieprijs bepaalt de koers, en een renteverhoging is allesbehalve van de baan. Voor je hypotheek en spaargeld is dat geen reden voor paniek — wél voor actie. Wie nu zijn spaarrente vergelijkt en zijn hypotheeksituatie kent, staat straks een stuk sterker.