Word je écht gelukkiger van emigreren op je 67e? Wat onderzoek zegt over de zonval

Een vers gebakken visje aan de Costa del Sol , een zachte zeebries door je grijze haren, geen wekker meer en alle tijd voor zon, zee en een lange lunch. Het is het pensioendroombeeld dat ieder najaar terugkeert zodra de eerste herfststorm over Nederland raast. Maar klopt de belofte ook? Word je op je 67e daadwerkelijk gelukkiger van vertrekken , of is het gras aan de overkant uiteindelijk toch net zo grijs als de Hollandse lucht?

Het korte antwoord: emigreren kán gelukkig maken, maar veel minder spectaculair dan de reisbrochures suggereren. En wie de sprong onvoorbereid waagt, loopt een reële kans om binnen een paar jaar met een koffer vol teleurstelling terug te keren.

Een groeiende uittocht

De pensioenmigratie is geen niche meer. Waar in 1995 nog zo'n 1.500 Nederlandse gepensioneerden hun geluk in het buitenland beproefden, waren dat er in 2023 bijna 4.000 per jaar. Tel daar de honderdduizenden bij op die de afgelopen decennia al vertrokken, en je begrijpt waarom hele kustdorpen in Zuid-Europa tegenwoordig een Nederlandse bakker, een biljartclub en een borrel op vrijdag kennen.

De klassieke bestemmingen zijn bekend: als je buurlanden België en Duitsland buiten beschouwing laat, zijn Frankrijk, Spanje en Portugal veruit favoriet. Zon, ruimte, een lagere rekening in de supermarkt en een levenstempo dat een paar versnellingen lager ligt dan in de Randstad.

Het is niet alleen de zon

Toch is warmte lang niet de enige drijfveer, en dat is precies waar het beeld interessant wordt. Onderzoek naar pensioenmigranten laat zien dat mensen om heel verschillende redenen vertrekken, en dat de bestemming vaak verraadt waar iemand echt naar op zoek is.

De rekenaars kiezen voor lage kosten van levensonderhoud. Hongarije is daarvan het schoolvoorbeeld: geen mediterrane branding, wel een pensioen dat er ineens twee keer zo royaal uitziet.

De herstarters willen een radicaal nieuw leven. Zij trekken vaker naar bestemmingen als Thailand, ver weg van alles wat hun oude bestaan symboliseerde.

De terugkeerders zoeken hun wortels. Bij wie naar landen als Israël of Indonesië vertrekt, speelt vaak een "terug naar je roots"-gevoel: het afsluiten van een cirkel die decennia eerder begon.

Wie zichzelf herkent in een van deze motieven, kan er zijn voordeel mee doen. Emigreren voor de zon is iets heel anders dan emigreren om opnieuw te beginnen, en dat verschil bepaalt mede of je op je nieuwe plek echt aardt.

Gelukkiger, maar mondjesmaat

En dan de hamvraag: worden die mensen er ook gelukkiger van? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord een volmondig ja. Ongeveer driekwart van de pensioenmigranten geeft aan zich na de verhuizing veel gelukkiger te voelen.

Maar zodra je die tevredenheid naast die van leeftijdsgenoten in Nederland legt, verdampt een groot deel van de glans. Op een schaal van 1 tot 5 scoren pensioenmigranten hun levensgeluk gemiddeld op een 4. Gepensioneerden die gewoon in Nederland bleven? Die komen uit op een 3,7. Het verschil is er, maar het is klein — beduidend kleiner dan het zonnige zelfbeeld doet vermoeden.

Daar komt een psychologische adder bij onder het gras. Wie zo'n ingrijpende stap zet, heeft er alle belang bij om te geloven dat het de juiste keuze was. Niemand pakt zijn hele hebben en houden in om vervolgens toe te geven dat het misschien een vergissing was. Die menselijke neiging om een grote beslissing achteraf goed te praten, kleurt de rooskleurige cijfers waarschijnlijk nog wat rooskleuriger dan ze in werkelijkheid zijn.

De cijfers achter de droom

Maatstaf Uitkomst Nederlandse pensioenmigranten in 1995 ± 1.500 per jaar Nederlandse pensioenmigranten in 2023 bijna 4.000 per jaar Voelt zich na emigratie veel gelukkiger 75% Levensgeluk pensioenmigranten (schaal 1–5) 4,0 Levensgeluk gepensioneerden in Nederland (schaal 1–5) 3,7 Heeft geen spijt van het vertrek 85% Keert op den duur terug naar Nederland ± 1 op de 3 Kan niet terugkeren, ook al zou men willen 17%

De keerzijde: als de droom kantelt

Hier wordt het verhaal eerlijk. Want tegenover elke geslaagde emigratie staat een minder zonnig scenario dat zelden op Instagram belandt.

Ongeveer een op de drie pensioenmigranten keert op termijn terug naar Nederland. De twee grote boosdoeners zijn steevast dezelfde: gezondheid en familie. Zolang je fit bent en de vluchten naar de kleinkinderen te doen zijn, is het paradijs houdbaar. Maar heimwee groeit vaak sluipend, zeker wanneer de kinderen in Nederland blijven wonen en de eerste kleinkinderen worden geboren zonder dat je erbij bent.

En dan is er de gezondheid. Zolang alles goed gaat, is een terras aan zee onverslaanbaar. Maar zodra de eerste serieuze ouderdomskwalen zich melden, slaat het verlangen om. Ineens wegen de vertrouwde Nederlandse gezondheidszorg, de huisarts die je dossier kent en het sociale vangnet van oude vrienden zwaarder dan driehonderd zonnige dagen per jaar.

De pijnlijkste categorie is misschien wel de laatste: 17 procent van de pensioenmigranten geeft aan dat ze níét terug kunnen keren, ook al zouden ze willen. Vaak omdat de financiële middelen simpelweg ontbreken — het huis in Nederland is verkocht, de woningmarkt is doorgeschoten, en terugkeren is onbetaalbaar geworden. Wie vertrekt, moet zich realiseren dat de deur achter zich niet altijd open blijft staan.

Zo vergroot je de kans dat het lukt

Het goede nieuws: geluk na emigratie is geen kwestie van geluk hebben. Wie het slim aanpakt, kan de valkuilen grotendeels ontwijken. Onderzoek en ervaringsverhalen wijzen telkens op dezelfde ingrediënten.

Leer de taal vóór je vertrekt. Wie zich niet verstaanbaar kan maken bij de dokter, de gemeente of de buurman, blijft een toerist in zijn eigen woonplaats. Ga eerst logeren, niet meteen wonen. Bezoek je toekomstige plek meerdere keren, en het liefst ook buiten het hoogseizoen. Een badplaats in augustus is een heel ander dorp dan datzelfde dorp in februari. Bouw een sociaal leven op. Contacten met lokale bewoners én andere expats bepalen in hoge mate of je je thuis gaat voelen. Eenzaamheid is de stille sluipmoordenaar van de emigratiedroom. Regel een goede huisarts. Je gezondheid wordt met de jaren belangrijker, niet minder. Weet vooraf waar je terechtkunt en hoe de zorg is geregeld. Denk de "wat als"-scenario's door. Wat als je partner wegvalt? Wat als je ziek wordt? Wat als je terug wilt? Wie die vragen vooraf beantwoordt, staat later niet met lege handen. Verhuur je huis in plaats van het te verkopen. Het is de belangrijkste financiële noodrem die je kunt inbouwen. Het houdt de terugweg open en beschermt je tegen een woningmarkt die je anders buitensluit. Houd de band met Nederland warm. Vrienden, familie en een voet tussen de deur van je oude leven maken de overgang zachter — en de eventuele terugkeer een stuk makkelijker.

De conclusie: geluk is meer dan een zonnig terras

Dus, word je gelukkiger van emigreren op je 67e? Eerlijk antwoord: een beetje, mits je het goed doet. De cijfers laten geen explosie van geluk zien, maar wel een lichte, reële winst voor wie met open ogen vertrekt. De grootste risico's — heimwee, ziekte, een onmogelijke terugweg — zijn geen pech, maar voorspelbare valkuilen die je grotendeels kunt afdekken.

De zon helpt. Maar het zijn de taal die je spreekt, de mensen die je om je heen verzamelt, de dokter die je vertrouwt en de vluchtroute die je openhoudt, die het verschil maken tussen een geslaagde tweede jeugd en een dure vergissing. Het paradijs bestaat — maar het vraagt meer voorbereiding dan een vliegticket en een goed humeur.