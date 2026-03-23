De korte versie: artsen zijn opvallend eensgezind. Voor de overgrote meerderheid van mensen is slapen mét kussen beter, zolang het kussen je wervelkolom in een neutrale lijn houdt.

Niet óf je een kussen nodig hebt , maar welk type kussen past bij jouw slaaphouding zodat je nek en rug in een neutrale positie blijven.

Het debat over het kussen

Jarenlang gingen tips rond dat “natuurlijk” slapen zonder kussen beter zou zijn voor je rug. Tegelijkertijd verkopen matrassen- en kussenfabrikanten juist steeds dikkere, zachtere hoofdkussens.

Artsen temperen beide uitersten. Er is geen hard wetenschappelijk onderzoek dat zwart‑op‑wit bewijst dat met of zonder kussen gezonder is, maar wervelkolomspecialisten zien in de praktijk wel duidelijke patronen bij mensen met nek- en rugklachten.

Wat zeggen dokters nu écht?

De rode draad: een neutrale wervelkolom is cruciaal. Dat betekent dat hoofd, nek en rug zo veel mogelijk in één rechte lijn liggen, waarbij de natuurlijke krommingen behouden blijven, alsof je rechtop staat met goede houding.

Volgens wervelkolomchirurg Ari Berg is het “voor de overgrote meerderheid van de mensen aanzienlijk beter om met een kussen te slapen”. Zonder kussen komt je nek in veel houdingen urenlang in een onnatuurlijke hoek te liggen, met spierpijn, stijfheid en mogelijk zenuwirritatie als gevolg.

Voor rug- en zijslapers is een kussen daarom bijna altijd aan te raden. Rugslapers hebben meestal een kussen van gemiddelde hoogte nodig dat de natuurlijke kromming van de nek ondersteunt, zijslapers juist een hoger kussen dat de ruimte tussen oor en schouder opvult.

Buikslapers zijn de uitzondering. Bij hen draait de nek al in een geforceerde positie. Een dik kussen kantelt het hoofd ook nog eens omhoog, wat de belasting vergroot. Dokters adviseren dan: geen kussen of een heel dun, vlak kussen, al raadt een deel liever een plat kussen dan helemaal geen ondersteuning aan.

Wat zegt de praktijk

Fysiotherapeuten en slaapexperts benadrukken dat een goed kussen nekklachten kan voorkomen of verminderen, juist doordat het de wervels op hun plek houdt tijdens de slaap.Nederlandse fysiowebsites en patiëntenplatforms koppelen verkeerd kussengebruik aan veelvoorkomende nek‑, schouder‑ en rugpijn. Hun advies: laat je slaaphouding en lichaamsbouw beoordelen, en kies vervolgens een kussen met passende hoogte en stevigheid in plaats van rigoureus zonder kussen te gaan slapen.

Het definitieve antwoord

Wie op de rug of zij slaapt, is in de regel beter af mét een goed gekozen kussen dat de nek in neutrale lijn houdt. Alleen hardnekkige buikslapers kunnen baat hebben bij (bijna) geen kussen, om de onnatuurlijke knik in de nek iets te beperken.