Voorlopig nog geen toename aantal gevallen mazelen

BILTHOVEN (ANP) - Het aantal nieuwe gevallen van mazelen blijft laag. In bijna een maand tijd zijn elf besmettingen vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het lage aantal komt waarschijnlijk door de zomervakantie. "Als de scholen dicht zijn, gaat verspreiding van het virus minder snel", aldus het RIVM. In de komende weken gaan de kinderen weer naar school, te beginnen volgende week in het zuiden.

Het RIVM had eerder gewaarschuwd voor een piek na de vakantie. Het instituut houdt er rekening mee dat mensen mazelen oplopen in het buitenland en de ziekte in Nederland verspreiden na terugkeer.

499 besmettingen

Sinds het begin van het jaar zijn 499 besmettingen bevestigd en geregistreerd. Dat is meer dan in de elf voorgaande jaren bij elkaar. De recentste landelijke uitbraak was in 2013.

Het RIVM komt op 10 september met nieuwe cijfers.