VS getroffen door zwaarste uitbraak mazelen in decennia

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn getroffen door de zwaarste uitbraak van de mazelen in 35 jaar. Nieuwszender CNN bericht dat in de laatste achttien maanden meer besmettingen zijn gemeld dan in de voorgaande 25 jaar samen.

Dit jaar zijn volgens officiële cijfers tot dusver 2318 besmettingen gemeld. In heel 2025 waren er 2289 gevallen van de mazelen en ook dat gold als uitzonderlijk hoog.

De uitbraak is een flinke stap terug voor het land, waar de erg besmettelijke aandoening in het jaar 2000 nog als uitgeroeid werd beschouwd. Het aantal besmettingen steeg de afgelopen jaren weer flink, terwijl de vaccinatiegraad daalde.

Ongevaccineerde kinderen

Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen. Andrew Racine, hoofd van een organisatie van kinderartsen, spreekt over een vermijdbare crisis. "Dit moeten we niet accepteren als ons nieuwe normaal."

Mazelen kan leiden tot hoge koorts. Voordat in de vorige eeuw een vaccin werd ontwikkeld, overleden er jaarlijks honderden kinderen aan in de VS.