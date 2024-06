Zo smeer je zelf je rug in met zonnebrandcrème

Alleen naar het strand gaan is fijn. Niemand die aan je hoofd zeurt. Maar hoe moet het met het insmeren van je rug. Linda vroeg het zich af en heeft twee oplossingen.

Nummer 1: “Ik heb bij de Action (maar je kunt het ook vinden bij de bouwmarkt of verfwinkel) een “Ik heb bij de Action (maar je kunt het ook vinden bij de bouwmarkt of verfwinkel) een lakset gekocht voor 99 cent. Dat bevat een roller, houder en bakje ineen. Knijp wat zonnebrandcrème in het bakje, rol de roller er een paar keer doorheen zodat de zonnebrand gelijkmatig verdeeld is over het rooster of ribbelige gedeelte van het bakje.”

“Vervolgens breng je met de roller de zonnebrand aan op alle lastige plekken zoals je rug. Het werkt trouwens ook uitstekend voor gemakkelijk bereikbare plekken. Het resultaat is een mooi egale verdeling van de zonnebrand. Ook heel handig voor wie wat minder lenig is. En een bijkomend voordeel: je hebt geen plakkerige handen meer na het insmeren.”

Nummer 2: De lifestyleredacteur van : De lifestyleredacteur van Linda ontdekte een slimme truc met huishoudfolie: “Na wat speurwerk op internet stuitte ik op deze geniale tip: huishoudfolie. Een product dat je vast wel in huis hebt. Het leek me het proberen waard, en geloof me: het werkt echt.”

“Scheur ongeveer een meter huishoudfolie af en leg een klodder zonnebrandcrème in het midden. Pak de uiteinden van de folie vast en beweeg het alsof je je rug afdroogt met een handdoek. Et voilà, het midden van je rug is ingesmeerd.”