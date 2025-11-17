Waarom je donkere kringen en wallen onder je ogen krijgt (en wat je ertegen kan doen)

Je hebt slecht geslapen, je staart in de spiegel en ziet twee gezwollen, donkere wallen onder je ogen. Misschien grijp je naar een dure oogcrème of pak je de concealer erbij. Maar wat als die kringen er ook zijn na een heerlijke nacht doorslapen?

Dan heb je waarschijnlijk te maken met twee verschillende dingen die we vaak door elkaar halen. Wallen zijn die vervelende zwellingen die je krijgt na een nachtje gamen of een baby die maar niet wil slapen. Donkere kringen daarentegen zijn vaak gewoon onderdeel van hoe je gezicht in elkaar zit, net als sproeten of een moedervlek. Dat vertelt expert Tanuj Nakra aan de website Popular Science.

Hoe je gezicht je verraadt

Dat stukje huid onder je ogen speelt een verrassend grote rol in hoe anderen je zien. Donkere schaduwen kunnen de indruk wekken dat je moe of ziek bent, zelfs als dat helemaal niet klopt. Daarom voelen veel mensen zich er onzeker over.

De verklaring ligt onder je huid, zegt Nakra. Aan de onderkant van je oogkas zit een band bindweefsel dat je huid op zijn plek houdt. Bij sommige mensen zit dit ligament van nature strakker, waardoor het meer zichtbaar is door de huid heen. Dat zorgt voor een donkere schaduw. Ook als je een bleke of dunne huid hebt rond je ogen, kun je de onderliggende spieren beter zien.

Wat een slapeloze nacht doet

Na een feestje of een nacht slecht slapen wordt het verhaal anders. Onder je gezicht stroomt een complex netwerk van bloedvaten die zuurstof naar je huid brengen. Deze vaten lekken altijd een klein beetje vocht, maar na weinig slaap of een extra zoutig etentje raakt dit uit balans. Het vocht hoopt zich op, je huid zwelt op en voilà: wallen onder je ogen.

Wat werkt echt?

Als je wallen hebt door te weinig slaap, helpt een betere nachtrust natuurlijk het beste. Oogcrèmes met cafeïne kunnen ook wat verzachting bieden. Maar als je donkere kringen hebt door de structuur van je gezicht, heb je eigenlijk gewoon pech. Je kan naar je make-up grijpen, maar acceptatie is de beste optie. Die donkere kringen zijn dan gewoon een onderdeel van jou, net zo uniek als je oogkleur of de vorm van je neus.