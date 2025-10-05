ECONOMIE
Duitse buitenlandminister praat in Qatar over gijzelaars in Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 9:41
anp051025044 1
BERLIJN (ANP) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul praat zondag in Qatar met zijn ambtgenoot en de premier van het land Mohammed bin Abdulrahman Al Thani over de gijzelaars in Gaza. Hij wil met Qatar kijken hoe de druk op Hamas opgevoerd kan worden om de gijzelaars vrij te laten, nu die organisatie daartoe bereid lijkt te zijn. Onder de gijzelaars zijn ook Duitsers.
Volgens Wadephul ligt er een kans dat er na "twee verschrikkelijke jaren van geweld en vernietiging" een einde komt aan de strijd. "De signalen van de afgelopen dagen hebben me het vertrouwen gegeven dat de Israëlische regering en Hamas bereid zijn om de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn. Maar daar zal de hulp voor nodig zijn van iedereen die invloed kan uitoefenen." Qatar speelt als bemiddelaar volgens de minister een "onmisbare rol".
Volgens Israël worden op de Gazastrook nog 48 mensen gegijzeld van wie er 20 in leven zijn.
Wadephul combineert zijn bezoek aan Qatar met een bezoek aan Koeweit.
