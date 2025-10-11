Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je erectie

Erectiestoornissen treffen wereldwijd honderden miljoenen mannen. Maar er is goed nieuws: wat je eet kan een behoorlijk verschil maken, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Erectiestoornissen ontstaan vaak door problemen met de bloedvaten in de penis. Die vaten zijn smaller dan elders in het lichaam, waardoor ze eerder dichtslibben. Het onderliggende probleem heet endotheeldysfunctie: de binnenkant van de bloedvaten werkt niet goed meer, waardoor er minder stikstofmonoxide wordt aangemaakt. Die stof is cruciaal voor het verwijden van bloedvaten en dus voor een erectie.

Hier komt plantaardig voedsel om de hoek kijken. Ten eerste zitten er in groenten als spinazie en rode biet nitraten, die het lichaam omzet in stikstofmonoxide. Noten, zaden en soja bevatten L-arginine, nog zo'n bouwsteen voor stikstofmonoxide. En watermeloen zit boordevol L-citrulline, dat in het lichaam wordt omgezet in L-arginine.

Plantaardig voedsel verlaagt ook LDL-cholesterol (de slechte cholesterol), vermindert ontstekingen en houdt de bloedvaten soepel. Ook zorgt het voor minder schadelijke stoffen die de bloedvaten aantasten.

Vitamine B6 doet wonderen

Bananen, maar ook kikkererwten, aardappels en volkoren graan, zijn daarnaast rijk aan vitamine B6. Dit helpt het schadelijke aminozuur homocysteïne te verlagen, dat anders de bloedvaten beschadigt en erectieproblemen veroorzaakt. B6 is ook belangrijk voor gezonde zenuwen, en ook die spelen een rol bij erecties.

Kortom: mannen die meer plantaardig eten hebben minder erectieproblemen. Met name wie volop fruit, groenten, noten en volkoren producten eet, scoort beter. Dat geldt vooral voor onbewerkt plantaardig voedsel, dus geen vruchtensap of friet.