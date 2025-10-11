Acht aanhoudingen voor grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Acht mensen zijn aangehouden in Amsterdam en Zaandam omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij grootschalige hypotheekfraude. De politie verdenkt de betrokkenen, die 27 tot 43 jaar oud zijn, van witwassen, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude. Ze werken onder meer in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur.

De aanhoudingen vonden afgelopen week plaats. Er zijn vier locaties doorzocht, waarbij onder meer administratie in beslag is genomen. De verdachten zitten inmiddels niet meer vast.

Bij de hypotheekfraude zouden vervalste inkomensgegevens, te positieve jaarcijfers en fictieve dienstverbanden zijn gebruikt.

De politie grijpt de zaak aan om te pleiten voor een strengere aanpak van dergelijke fraude. "Doordat hypotheekverstrekkers op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk kunnen verifiëren, blijft er - zeker in de huidige markt - een prikkel om een hoger inkomen op te geven. Zo kan crimineel geld eenvoudig worden witgewassen."