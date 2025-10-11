Samsung moet in VS 445 miljoen betalen om patentinbreuk

MARSHALL (ANP/DPA) - Samsung moet ruim 445 miljoen dollar (bijna 384 miljoen euro) betalen aan het Amerikaanse bedrijf Collision Communications. Dat heeft een jury in de Amerikaanse staat Texas vrijdag bepaald in een zaak die Collision had aangespannen tegen het Zuid-Koreaanse techconcern. Volgens Collision heeft Samsung inbreuk gemaakt op zijn patenten.

De Amerikaanse onderneming stelt dat tal van apparaten inbreuk maken op haar patenten, van smartphones tot koelkasten en van laptops tot wasmachines. De lijst met apparaten beslaat meer dan vijftien pagina's in de aanklacht. In totaal gaat het om vier patenten met betrekking tot bepaalde technologie voor het verminderen van signaalverstoringen.

Samsung heeft beweerd dat de patenten ongeldig waren, maar is er dus niet in geslaagd om de jury te overtuigen.