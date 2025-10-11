ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Samsung moet in VS 445 miljoen betalen om patentinbreuk

Economie
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 8:56
anp111025059 1
MARSHALL (ANP/DPA) - Samsung moet ruim 445 miljoen dollar (bijna 384 miljoen euro) betalen aan het Amerikaanse bedrijf Collision Communications. Dat heeft een jury in de Amerikaanse staat Texas vrijdag bepaald in een zaak die Collision had aangespannen tegen het Zuid-Koreaanse techconcern. Volgens Collision heeft Samsung inbreuk gemaakt op zijn patenten.
De Amerikaanse onderneming stelt dat tal van apparaten inbreuk maken op haar patenten, van smartphones tot koelkasten en van laptops tot wasmachines. De lijst met apparaten beslaat meer dan vijftien pagina's in de aanklacht. In totaal gaat het om vier patenten met betrekking tot bepaalde technologie voor het verminderen van signaalverstoringen.
Samsung heeft beweerd dat de patenten ongeldig waren, maar is er dus niet in geslaagd om de jury te overtuigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

ANP-538624434

Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

48976136_m

Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

ANP-68462570

Wat is goedkoper: Telefoon met abonnement of los toestel met sim only?

images (1)

Wie is Maria Corina Machado

ANP-511021173

Rusland lokt nieuwe soldaten met megabonussen: ‘Enthousiasme voor oorlog sterk afgenomen’

Loading