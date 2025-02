Depay reed stomdronken rond in Monaco met een Rolls Royce

Mephis Depay, de topvoetballer die bij Oranje doorgaans tegenvalt, is deze week door een rechter in Monaco veroordeeld wegens rijden onder invloed.

Volgens de Franse krant Nice-Matin bracht Memphis na zijn vertrek bij Atlético Madrid in augustus een bezoek aan twee nachtclubs tijdens zijn vakantie in Monaco. Daarna stapte de aanvaller met veel drank om 06.30 uur op achter het stuur van zijn Rolls-Royce en werd hij vanwege "gevaarlijk rijgedrag" van de weg gehaald.

Uit een alcoholtest bleek dat Memphis, die tegenwoordig voor het Braziliaanse Corinthians uitkomt, een alcoholpromillage van 2,3 had. In Nederland is rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar. Alcoholinfo schrijft: Een promillage van 2,3 wordt bereikt na het drinken van ongeveer 10 tot 15 standaardglazen alcohol binnen een paar uur, afhankelijk van factoren zoals lichaamsgewicht, geslacht en of je gegeten hebt. Op dit niveau ben je absoluut niet in staat om veilig deel te nemen aan het verkeer of andere complexe taken uit te voeren. Het is belangrijk te beseffen dat dit promillage al richting gevaarlijke intoxicatie gaat, met risico's op bewusteloosheid of ernstigere gevolgen bij nog hogere waarden.

Naast een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg Memphis ook een boete van 9.000 euro en een rijverbod voor twee jaar in Monaco. "2024 was een jaar van lessen en hiervan ga ik zeker leren. In 2025 gaan we het beter doen", laat hij weten.