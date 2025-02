Ozempic helpt ook als je teveel drinkt

Mensen die Ozempic gebruiken, hebben een verrassend maar welkom neveneffect opgemerkt: Ze drinken minder.

Een wetenschappelijk artikel dat woensdag is gepubliceerd biedt het sterkste bewijs tot nu toe dat dit meer is dan een placebo-effect. Het ontdekte dat semaglutide, de stof in Ozempic en het afslankmedicijn Wegovy, inderdaad kan helpen om het verlangen naar alcohol te beteugelen, schrijft de New York Times.

Het is de eerste wetenschappelijk verantwoorde studie over semaglutide en alcoholgebruik. De studie volgde 48 volwassenen die voldeden aan de criteria voor alcoholisme, een aandoening die vaak wordt gekenmerkt door problemen om het alcoholgebruik onder controle te houden. Ze drinken meer dan ze zelf willen.

De helft van de patiënten nam een lage dosis semaglutide en de andere helft kreeg placebo-injecties. De deelnemers brachten twee uur door in een laboratoriumruimte met alcoholische dranken van hun voorkeur - één keer voordat ze met het medicijn begonnen en één keer erna.

De deelnemers aan het onderzoek rapporteerden ook hoeveel ze elke dag dronken gedurende negen weken. Degenen die semaglutide namen, dronken nog steeds ongeveer even vaak als degenen die de placebo namen. Maar tegen de tweede maand van de studie dronken de mensen die semaglutide namen gemiddeld bijna 30 procent minder - vergeleken met een gemiddelde vermindering van ongeveer twee procent in de placebogroep.

Mensen die semaglutide namen, meldden ook vaker dat ze minder dagen zwaar dronken dan de placebogroep en dat hun verlangen naar alcohol was afgenomen.