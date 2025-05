Wat is het verschil tussen probiotica en prebiotica? En heb je supplementen nodig?

Yoghurt met ‘goede’ bacteriën, pillen voor je darmen en vezels in je ontbijtgranen: het wemelt van de producten die je microbioom zouden ondersteunen. Maar wat is dat eigenlijk, zo’n microbioom? En wat is nu precies het verschil tussen probiotica en prebiotica?

Je microbioom is de verzamelnaam voor alle micro-organismen die op en in je lichaam leven, van je mond en huid tot je darmen en geslachtsorganen. Een gezond microbioom is divers: er leven veel verschillende soorten bacteriën, gisten en andere beestjes samen in evenwicht. Dit evenwicht kan verstoord raken door antibiotica, slechte voeding, stress of ziekte en dat noemen we dysbiose. De gevolgen zijn buikklachten, huidproblemen en ontstekingen.

Probiotica zijn levende micro-organismen, zoals bepaalde bacteriën of gisten, die je via voeding of supplementen binnenkrijgt. Je vindt ze bijvoorbeeld in yoghurt, kombucha, zuurkool en supplementen. Prebiotica zijn de ‘voedingsvezels’ voor die probiotica. Denk aan inuline, pectine en resistent zetmeel, stoffen die je niet zelf verteert, maar die je gezonde darmbewoners graag opeten.

Helpen supplementen echt?

Veel mensen grijpen naar probiotica of prebiotica in pilvorm om hun darmen een handje te helpen. Maar werkt dat ook? Onderzoek wijst uit: bij gezonde mensen doen probiotica weinig tot niets voor de diversiteit van hun darmflora. Zelfs tijdens of na een antibioticakuur – als je darmflora flink op z’n kop staat – blijkt het effect minimaal of zelfs averechts: de herstelperiode kan langer duren.

Voor prebiotica zijn er minder studies, maar ook daar geldt: de bewijzen zijn niet sterk genoeg om standaard supplementen aan te raden. Sommige onderzoeken naar combinaties van probiotica en prebiotica (zogeheten synbiotica) laten positieve signalen zien bij aandoeningen zoals diabetes of Parkinson, maar concluderen nog geen doorbraak.

Dus wat kun je wél doen?

Eet gevarieerd, met volop plantaardig voedsel zoals groenten, fruit, peulvruchten, granen en noten. Daar zitten vezels in die je microbioom voeden. Voeg daar gefermenteerde producten aan toe zoals yoghurt, kaas, kimchi of miso en je geeft je darmbacteriën de beste kans om gezond en in balans te blijven. Supplementen zijn geen wondermiddel, en zeker geen vervanging voor een gezond eetpatroon.