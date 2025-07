Afpersers sturen mails waarin ze dreigen 'beelden te verspreiden waarop je masturbeert'

Nederlanders worden bestookt met afpersingsmails waarin oplichters dreigen 'beelden te verspreiden waarin je masturbeert', meldt De Telegraaf. In sommige gevallen worden duizenden euro's geëist of een torenhoog bedrag aan bitcoins.

Het aantal meldingen tussen januari en juli van dit jaar is verviervoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2024. In sommige gevallen sturen de criminelen zelfs een foto mee van je woning of een bestaand wachtwoord.

De beruchte masturbatie-mail circuleert al een lange tijd maar heeft in de afgelopen maanden een enorme vlucht genomen, zo blijkt uit interne data van de Fraudehelpdesk. Tussen januari en juli in 2025 waren er 201 meldingen van deze vorm van afpersing. In dezelfde periode in 2024 waren dat er 47.