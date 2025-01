Wat te doen als je hond uit de bek stinkt (vijf manieren om slechte adem te voorkomen)

Een hond die uit zijn bek stinkt, is geen pretje voor zijn omgeving. Bovendien is het vaak ook een signaal dat er iets mis is met het dier. Wat veroorzaakt die lucht, en belangrijker nog, hoe zorg je ervoor dat je viervoeter weer fris en fruitig uit de snuit riekt?

Gebit

De grootste boosdoener is meestal het gebit. In het wild houden honden hun tanden schoon door het verscheuren van prooien en knagen op botten. Dat klinkt luguber, maar het is wel effectief. Tegenwoordig krijgen onze huishonden vaak zacht voer, waardoor voedselresten en bacteriën lekker blijven plakken. Dat leidt tot tandplak, tandvleesontsteking en uiteindelijk het verlies van tanden en kiezen.

Diepere oorzaak

Maar slechte adem kan ook een diepere oorzaak hebben. Aandoeningen zoals nierfalen, diabetes, leverproblemen en spijsverteringsstoornissen kunnen ook bijdragen aan deze vervelende kwaal. En dan is er nog de hond die enthousiast aan een portie ontlasting knabbelt (ja, helaas, het komt vaker voor dan je hoopt). Als je hond blijft stinken, zelfs met een ogenschijnlijk gezond gebit, is een bezoekje aan de dierenarts absoluut geen overbodige luxe.

Slechte adem voorkomen

Hier zijn vijf tips om die stinkende adem de kop in te drukken:

Poetsen, poetsen, poetsen

Dagelijks poetsen is dé manier om tandplak en tandsteen te voorkomen. Gebruik wel een speciale hondentandpasta en een zachte tandenborstel.

Groot is beter

Geef je hond brokken die groot genoeg zijn om echt op te kauwen. Dat helpt niet alleen bij de spijsvertering, maar werkt ook als een natuurlijke tandenborstel.

Kauwstaaf of bot

Een hond die vijftien minuten lang op een bot of kauwstaaf knabbelt, produceert meer speeksel en vermindert zo tandplak. Plus, het houdt hem lekker bezig.

Speeltjes met een missie

Investeer in speeltjes die speciaal ontworpen zijn om tanden schoon te houden. Zo kan je hond spelen én zijn gebit onderhouden in één moeite.

Dierenarts

Zelfs met alle preventieve maatregelen is een halfjaarlijkse controle bij de dierenarts onmisbaar. Gebitsproblemen kunnen in een vroeg stadium vaak simpel worden opgelost.

Bron: RTL