Twee verdachten van liquidatie in Amsterdam 14 dagen langer vast

AMSTERDAM (ANP) - De twee mannen die vastzitten, omdat ze in verband worden gebracht met de liquidatie van een 33-jarige man uit Amsterdam, blijven nog zeker veertien dagen langer in volledige beperkingen in de cel. Dat laten de rechtbank en het Openbaar Ministerie in de hoofdstad weten. De Amsterdammer werd in de wijk Osdorp in een gang met kelderboxen doodgeschoten op 30 december.

De verdachten zijn een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 20-jarige man uit Amsterdam. De laatste werd op 3 januari in de avond aangehouden in Hoofddorp. Hij wordt verdacht van moord in vereniging dan wel het uitlokken van moord, aldus een OM-woordvoerder. De andere man wordt verdacht van moord in vereniging en wapenbezit. Hij werd bij een politie-inval op 4 januari in Rotterdam aangehouden.

Bij de liquidatie was volgens politie en OM ook een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats betrokken, die ook werd verdacht van moord in vereniging. Deze man overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens de politie-inval in de Speelmanstraat in Rotterdam. Het arrestatieteam werd beschoten en vuurde terug, waarna de man overleed. Zijn vervolging is gestaakt.