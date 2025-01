Grote onrust onder psychologen en psychiaters over declaraties

UTRECHT (ANP) - Binnen de geestelijke gezondheidszorg is "ontzettend veel onrust" ontstaan over het stilvallen van declaraties voor behandelingen. Brancheorganisatie de Nederlandse ggz laat dat desgevraagd weten. Psychiaters en psychologen kunnen voor behandelingen die ze vanaf 1 januari van dit jaar uitvoeren nog geen geldige facturen indienen bij zorgverzekeraars. Dat komt doordat overheidsregels waarin was geregeld welke informatie over patiënten mag worden gedeeld, niet meer geldig zijn. Een nieuwe regeling is er nog niet.

"Het is een ontzettend vervelende situatie, waarover we veel contact hebben met onze leden", zegt de woordvoerster van de Nederlandse ggz. De sector voert gesprekken over oplossingen met de overheid en de zorgverzekeraars. "Het ministerie heeft ons verzekerd dat er snel een zorgvuldige regeling komt. Wij vertrouwen erop dat dit lukt. Want deze situatie moet niet te lang voortduren."

Declaraties over vorig jaar kunnen nog wel gewoon worden ingediend. De brancheorganisatie heeft tot dusver "geen heel alarmerende signalen" gekregen over acute financiële problemen bij zorgaanbieders.

De voorwaarden voor het delen van informatie over patiënten en hun psychische problemen zijn volgens de sector heel belangrijk. "Vertrouwen is cruciaal bij psychische hulp. Ook daarom is dit uiterst vervelend", legt de woordvoerster uit.