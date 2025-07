Wat zijn de gevolgen voor jou als je borstvoeding geeft of wilt gaan geven? Wat doet het met je lichaam?

1. Val je sneller af door borstvoeding? Je verbrandt meer calorieën, maar afvallen verschilt per persoon en hangt ook af van hoeveel je eet en je genetische aanleg.

2. Moet een baby altijd uit beide borsten drinken per voeding? In het begin stimuleert drinken uit beide borsten de productie. Later is het vooral belangrijk dat één borst per voeding goed wordt leeggedronken.

3. Hoe lang moet je borstvoeding geven? Niets moet, maar langere borstvoeding biedt gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Stapsgewijs opbouwen: zes uur, zes dagen, zes weken, zes maanden. De WHO raadt aan tot 2 jaar, maar elk beetje telt.

4. Moet je om de 3 uur voeden? Nee, op vraag voeden is het advies. Het aantal voedingen varieert sterk per dagdeel en per baby.

5. Krijg je van borstvoeding hangborsten? Je borsten veranderen door zwangerschap en na de bevalling. Of ze verslappen, verschilt per vrouw en komt door meerdere factoren.

6. Hoe gezond is borstvoeding voor je kind? Moedermelk biedt veel voordelen: minder infecties, beschermt tegen allergieën, diabetes en in zeldzame gevallen zelfs leukemie, maar flesvoeding is een goed alternatief als borstvoeding niet lukt.

7. Moet je voor een peuter/tweejarige nog borstvoeding geven? Langer borstvoeding geven biedt meer gezondheidsvoordelen, maar is geen must.

8. Wat doe je als je overproducerende borsten hebt? Meestal reguleert het lichaam zichzelf, zo nodig kan overtollige melk ingevroren of gedoneerd worden.

9. Wat als je juist te weinig melk aanmaakt? Slechts een kleine groep vrouwen kan echt te weinig produceren. Vaak helpt vaker aanleggen en goede begeleiding.

10. Moet je letten op voeding en drinken? In principe niet, al kunnen sommige voedingsmiddelen klachten geven. Beperk grote hoeveelheden cafeïne en alcohol.

11. Slapen borstvoedingsbaby’s minder door? Moedermelk verteert sneller dan flesvoeding. Dat betekent soms vaker wakker, maar geen diepere slaap beschermt tegen wiegendood.

12. Waarom doet borstvoeding pijn? Vaak komt dit door een onjuiste Vaak komt dit door een onjuiste aanhaptechniek of gevoelige huid. Hulp van een lactatiekundige kan uitkomst bieden.

13. Wat doe je bij tepelkloven of ontstoken melkklieren? De oorzaak zit meestal in drinktechniek of onvoldoende legen van de borst. Laat melk goed wegstromen en masseer knobbels weg.

Samengevat: borstvoeding biedt veel voordelen, maar wat werkt en prettig voelt voor moeder en kind is uiteindelijk het belangrijkst. Bij twijfel: overleg met een lactatiekundige of consultatiebureau.