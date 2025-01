Amsterdamse coffeeshophouder verliest miljoenenzaak van Red Bull

AMSTERDAM (ANP) - Energiedrankbedrijf Red Bull hoeft de firma achter de Amsterdamse coffeeshopketen The Bulldog geen schadevergoeding te betalen van bijna 65 miljoen euro. Coffeeshophouder Henk de Vries claimde dat geldbedrag te zijn misgelopen doordat de Oostenrijkse multinational hem ten onrechte verbood een eigen energiedrankje op de markt te zetten. Maar de rechter in Amsterdam vindt het erg onwaarschijnlijk dat De Vries zo'n miljoenenbedrag zou hebben verdiend aan The Bulldog Energy Drink.

Tussen The Bulldog en Red Bull woedt al jaren een strijd om energiedrankjes. Nadat De Vries eind jaren negentig een naar zijn coffeeshop vernoemd energiedrankje begon te verkopen, sommeerde Red Bull hem daarmee te stoppen. Door het woord 'bull' in de naam zou het te veel lijken op het bekende energiedrankje, wat inbreuk zou maken op het merk Red Bull. In de juridische strijd die volgde, kreeg Red Bull in 2010 gelijk. Zeven jaar later oordeelde het gerechtshof Den Haag dat The Bulldog toch geen inbreuk had gemaakt op de merkrechten van Red Bull.

Vervolgens ging De Vries in de tegenaanval. Hij claimde een forse schadevergoeding voor alle misgelopen inkomsten in de jaren dat hij The Bulldog Energy Drink niet kon exploiteren. Maar in een vonnis waar zakenblad Quote eerder over schreef, laat de rechter weinig heel van de redenering achter dat miljoenenbedrag. Uit niets blijkt volgens de rechter dat de coffeeshophouder zijn eigen energiedrankje volop zou zijn gaan verkopen als hij in 2010 meer geluk had gehad bij de rechter. De Vries moet Red Bull nu betalen voor de proceskosten van ruim 21.000 euro, plus 500 euro voor iedere dag dat Red Bull een bankgarantie in stand hield om een eventuele miljoenencompensatie mee te betalen.