Weer afslankmiddel uit handel gehaald om gevaarlijke stof

UTRECHT (ANP) - Voor de tweede keer deze maand zijn afslankpillen uit de handel genomen omdat ze een verboden schadelijke stof bevatten. Ditmaal gaat het om capsules van het merk DULOR, die diverse influencers hadden aangeprezen op sociale media. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft DULOR opgedragen de verkoop te staken.

"Hoewel wij tot op heden geen meldingen van gezondheidsklachten hebben ontvangen, nemen wij dit signaal uiterst serieus", staat te lezen op de website van DULOR. Klanten krijgen het advies de capsules terug te sturen. Ze krijgen dan hun geld terug.

De stof die in de pillen zit, is sibutramine. Die stilt het hongergevoel en is verboden in de EU. De stof kan bijwerkingen veroorzaken als hartkloppingen, hoge bloeddruk, misselijkheid en braken.

Twee weken geleden waarschuwde de NVWA voor een ander afslankmiddel dat sibutramine en twee andere verboden stoffen bevatte, My Lisaa. Ook dat werd online verkocht. Onder meer bol.com moest het van de site halen.