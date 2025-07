Verstappen bevestigt dat hij ook in 2026 voor Red Bull rijdt

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen heeft bevestigd dat hij ook komend seizoen voor Red Bull rijdt in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei op de persdag van de Grote Prijs van Hongarije tegen verschillende media dat het "tijd was om een einde aan alle geruchten te maken".

Tijdens het vorige en huidige seizoen waren er steeds weer geruchten over een vertrek van Verstappen, die nog een contract bij het team heeft tot 2028. Zeker sinds de coureur niet meer de beste auto had, werd hij in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes.