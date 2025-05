Wetenschappers ontdekken spectaculaire methode om af te vallen: muizen verliezen 30 procent van hun gewicht in één week

Door het aminozuur cysteïne uit de voeding te halen, verliezen muizen maar liefst 30 procent van hun lichaamsgewicht binnen zeven dagen. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in vakblad Nature.

De onderzoekers ontdekten dat het weglaten van cysteïne twee belangrijke stressreacties in het lichaam activeert. Deze reacties versterken elkaar en leiden tot de productie van twee hormonen: GDF15 en FGF21. Deze hormonen spelen een cruciale rol bij het gewichtsverlies.

Opvallend hieraan is het effect op vetweefsel. Het witte vetweefsel, dat energie opslaat, werd binnen drie dagen omgezet in bruinachtig vet dat juist energie verbrandt. Dit proces, bekend als 'browning', gebeurt veel sneller dan bij andere bekende methoden en is cruciaal om vet te verliezen.

Omkeerbaar gewichtsverlies

Ttijdens het dieet schakelde het lichaam van de muizen over op een minder efficiënte manier van energieverbruik. De muizen scheidden verschillende voedingsstoffen uit via de urine omdat hun lichaam deze niet goed kon verwerken. Dit droeg bij aan hun snelle gewichtsverlies.

Het gewichtsverlies bleek volledig omkeerbaar. Zodra de muizen weer normaal voedsel kregen, herstelde hun gewicht zich binnen enkele dagen. Dit gebeurde zonder waarneembare nadelige effecten op hun gezondheid. De wetenschappers zeggen wel dat er nog veel onderzoek nodig is voordat deze methode bij mensen kan worden toegepast.