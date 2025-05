Eis vijf jaar voor vernielen graven en deelnemen terreurgroep

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Utrecht vijf jaar cel geëist tegen de 22-jarige Mohamed B. uit Vleuten, onder meer voor het vernielen van 117 graven op begraafplaats Daelwijck in de Utrechtse wijk Overvecht. In mei vorig jaar zou B. grafstenen omver hebben getrapt en vernielingen hebben aangericht met een hamer. "De vernieling heeft er bij honderden mensen echt op ingehakt", zei de officier van justitie.

Voor terroristische motieven ontbreekt doorslaggevend bewijs, aldus de officier. Behalve van de grafschennis verdenkt het OM B. van het deelnemen aan een terroristische organisatie. B. zou in 2023 hebben willen uitreizen naar Somalië om deel te nemen aan de "aanvallende jihad" en als martelaar te sterven.

Bij aanvang van de zitting probeerden twee mannen uit het publiek de verdachte in de rechtszaal aan te vallen. De parketpolitie kon net voorkomen dat zij de verdachte bereikten. De mannen zijn door de agenten uit de zaal verwijderd.