Wetenschappers vinden nieuwe manier om pijn te bestrijden zonder gevaarlijke bijwerkingen

Onderzoekers hebben ontdekt hoe ze pijn kunnen uitschakelen zonder de beschermende werking van ontstekingen te verstoren en dat brengt mogelijk een einde aan het probleem met pijnstillers.

Pijnstillers zoals ibuprofen zitten in een lastig spagaat: ze helpen tegen pijn, maar remmen ook ontstekingen die nodig zijn voor de genezing. Daarnaast kunnen ze maag-, nier- en hartproblemen veroorzaken. Italiaanse en Amerikaanse onderzoekers hebben nu een oplossing gevonden door pijn en ontsteking van elkaar los te koppelen.

Traditionele pijnstillers werken door de aanmaak van prostaglandines te blokkeren. Dat zijn stoffen die zowel pijn als ontstekingen veroorzaken. Het probleem is dat ontstekingen ook een belangrijke beschermende functie hebben: ze helpen weefsels genezen en voorkomen dat we gewonde lichaamsdelen te veel belasten. Door ontstekingen te onderdrukken, vertraag je met andere woorden de genezing.

De doorbraak

Het nieuwe onderzoek laat zien dat die twee processen van pijn en ontsteking toch uit elkaar te halen zijn. De sleutel ligt bij speciale cellen rond onze zenuwen, zogeheten Schwanncellen. Die blijken een belangrijke rol te spelen bij het voelen van pijn, los van de ontstekingsreactie.

Door heel gericht in te grijpen op een bepaald ‘poortje’ in deze cellen, konden de wetenschappers muizen volledig pijnvrij maken, zonder dat hun ontstekingen of herstel verstoord werden. De muizen genazen normaal en bleven beschermd tegen verdere schade.

Dit klinkt veelbelovend, maar er is nog een lange weg te gaan. Het onderzoek is tot nu toe alleen bij muizen gedaan en de wetenschappers moeten nog medicijnen ontwikkelen die dit ook veilig bij mensen kunnen doen.