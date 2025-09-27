ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elon Musk en Steve Bannon komen voor in nieuwe Epstein-documenten

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 7:29
anp270925039 1
WASHINGTON (ANP) - Nieuwe documenten uit de nalatenschap van zedendelinquent Jeffrey Epstein tonen dat Elon Musk, Peter Thiel en Steve Bannon contact hadden met hem in de jaren voor zijn dood. Dat meldt de Democratische fractie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die vrijdag een reeks agenda's en reislogboeken van Epstein openbaar maakte, volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico.
Een agenda van december 2014 vermeldt een mogelijke trip van Musk naar Epsteins privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden. In november 2017 zou Epstein hebben geluncht met techinvesteerder en Republikeins geldschieter Thiel. En in februari 2019, enkele maanden voor Epsteins arrestatie, zou hij hebben ontbeten met Bannon, voormalig topadviseur van president Donald Trump.
De vermeende contacten dateren van na Epsteins omstreden schikking uit 2007, die hem verplichtte zich als zedendelinquent te registreren. Omdat hij door die deal met justitie een proces wist te vermijden, menen critici dat Epstein nog jarenlang jonge meisjes kon blijven misbruiken.
Opvallend
De Republikeinse oppositie in het comité verwijt de Democraten dat zij "selectief" documenten publiceren en mogelijk belastend materiaal over Democraten achterhouden. Musk, Thiel en Bannon hebben nog niet gereageerd.
De vermelding van Musk is extra opvallend, omdat Trumps voormalige geldschieter eerder de president zelf aan Epstein had gelinkt tijdens een publiek conflict tussen de twee.
loading

POPULAIR NIEUWS

148758709_m

Als je vaak deze Japanse lekkernij eet, is de kans dat je vroeg sterft veel hoger

ANP-532067025

Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren

ANP-537470721

Orkaan Gabrielle raast richting Europa, wat merken wij daar dit weekend van?

ANP-529080706

Je lievelingskleur zegt meer over wie je bent dan je zou denken

shutterstock_2607505009 (1)

Borstvoeding verandert een kind – genetisch

ANP-530929768

Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage: ouders in shock

Loading