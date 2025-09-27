Elon Musk en Steve Bannon komen voor in nieuwe Epstein-documenten

WASHINGTON (ANP) - Nieuwe documenten uit de nalatenschap van zedendelinquent Jeffrey Epstein tonen dat Elon Musk, Peter Thiel en Steve Bannon contact hadden met hem in de jaren voor zijn dood. Dat meldt de Democratische fractie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die vrijdag een reeks agenda's en reislogboeken van Epstein openbaar maakte, volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico.

Een agenda van december 2014 vermeldt een mogelijke trip van Musk naar Epsteins privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden. In november 2017 zou Epstein hebben geluncht met techinvesteerder en Republikeins geldschieter Thiel. En in februari 2019, enkele maanden voor Epsteins arrestatie, zou hij hebben ontbeten met Bannon, voormalig topadviseur van president Donald Trump.

De vermeende contacten dateren van na Epsteins omstreden schikking uit 2007, die hem verplichtte zich als zedendelinquent te registreren. Omdat hij door die deal met justitie een proces wist te vermijden, menen critici dat Epstein nog jarenlang jonge meisjes kon blijven misbruiken.

Opvallend

De Republikeinse oppositie in het comité verwijt de Democraten dat zij "selectief" documenten publiceren en mogelijk belastend materiaal over Democraten achterhouden. Musk, Thiel en Bannon hebben nog niet gereageerd.

De vermelding van Musk is extra opvallend, omdat Trumps voormalige geldschieter eerder de president zelf aan Epstein had gelinkt tijdens een publiek conflict tussen de twee.