De menselijke geest en het lichaam snakken naar meer stiltemomenten. Dit blijkt uit onderzoek waarover de Britse krant The Guardian schrijft. Onze wereld wordt steeds lawaaiiger, met schadelijke gevolgen voor zowel onze fysieke als mentale gezondheid.

Het gemiddelde geluidsniveau in steden stijgt elk jaar met een halve tot één decibel. Een op de vijf Europeanen wordt inmiddels blootgesteld aan geluidsniveaus die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Dit kan leiden tot hart- en vaatziekten, angstklachten, depressie en gehoorschade. Bij schoolkinderen is zelfs aangetoond dat teveel lawaai hun cognitieve ontwikkeling kan remmen.

Uit een Italiaans onderzoek uit 2006 blijkt dat twee minuten complete stilte een sterker ontspannend effect heeft dan klassieke muziek of rustige achtergrondgeluiden. De bloeddruk, hartslag en ademhaling daalden het meest tijdens de stille momenten.

Essentiële voedingsstof

Richard Cytowic, hoogleraar neurologie aan de George Washington University, vergelijkt in The Guardian stilte met een essentiële voedingsstof voor onze hersenen. Hij adviseert mensen om regelmatig de televisie uit te zetten, hun telefoon thuis te laten en naar buiten te gaan.

Het probleem is dat veel mensen stilte als ongemakkelijk ervaren. Ze vullen lege momenten direct op met achtergrondgeluid of eindeloos scrollen op hun telefoon. Onze hersenen zijn hier evolutionair niet op voorbereid, aldus Cytowic.

Ook je trouwe viervouter lijdt

Ook dieren lijden onder de toenemende geluidsvervuiling. Onderzoek toont aan dat vogels harder moeten zingen om elkaar te kunnen horen, wat hen extra energie kost. In gebieden met veel verkeerslawaai daalt het aantal vogels met wel 25 procent.

Experts raden aan om dagelijks bewust stiltemomentjes in te bouwen. Dit hoeft niet lang te zijn; even weglopen van een lawaaierige omgeving kan al helpen. Het belangrijkste is dat we onszelf de kans geven om te ervaren wat stilte met ons doet.

Bron: The Guardian