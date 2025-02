Kopstuk Republikeinen prijst 'doortastend' optreden Trump in Gaza

WASHINGTON (ANP) - Een kopstuk van de Amerikaanse Republikeinse Partij heeft steun uitgesproken voor het plan van president Donald Trump om de controle over de Gazastrook over te nemen. Voorzitter Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden zei op een persconferentie dat de president "moedig en doortastend" optreedt om vrede te stichten.

Johnson kreeg de vraag of Trump "Amerika op de eerste plaats zet" door mogelijk Amerikaanse militairen naar een onrustige regio te sturen. De prominente politicus benadrukte daarop dat nog gewacht wordt op meer informatie over wat Trump precies van plan is. Johnson erkende dat veel mensen verrast waren door het plan van de president, maar zei ook dat "mensen wereldwijd de aankondiging hebben toegejuicht".

De voorzitter van het Huis noemde het plan van Trump gedurfd. "Zeker gedurfder dan wat eerder is ondernomen." Johnson zei ook dat de Verenigde Staten vierkant achter bondgenoot Israël moeten blijven staan. "Als we de situatie onder controle kunnen krijgen en blijvend vrede kunnen stichten, pakt dat goed uit voor iedereen. Niet alleen in de regio, maar in de hele wereld."