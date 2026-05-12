ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WHO-directeur: werk nog niet klaar na evacuatie Hondius

gezondheid
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 22:21
anp120526201 1
GENÈVE (ANP/AFP) - De evacuatie van het cruiseschip Hondius na de dodelijke uitbraak van het hantavirus is afgerond, maar "ons werk is nog niet klaar", benadrukt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Er zijn volgens hem "geen tekenen dat we het begin van een grotere uitbraak zien", maar "de situatie kan natuurlijk veranderen". Gezien de lange incubatietijd van het hantavirus is het mogelijk dat er de komende weken meer besmettingen volgen.
Zondag en maandag werden de meeste opvarenden van het cruiseschip geëvacueerd vanaf Tenerife, zij zitten vrijwel allemaal in quarantaine. Een kleine groep bemanningsleden blijft aan boord om het cruiseschip naar Rotterdam te varen.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading