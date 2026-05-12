WHO-directeur: werk nog niet klaar na evacuatie Hondius

GENÈVE (ANP/AFP) - De evacuatie van het cruiseschip Hondius na de dodelijke uitbraak van het hantavirus is afgerond, maar "ons werk is nog niet klaar", benadrukt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Er zijn volgens hem "geen tekenen dat we het begin van een grotere uitbraak zien", maar "de situatie kan natuurlijk veranderen". Gezien de lange incubatietijd van het hantavirus is het mogelijk dat er de komende weken meer besmettingen volgen.

Zondag en maandag werden de meeste opvarenden van het cruiseschip geëvacueerd vanaf Tenerife, zij zitten vrijwel allemaal in quarantaine. Een kleine groep bemanningsleden blijft aan boord om het cruiseschip naar Rotterdam te varen.