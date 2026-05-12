Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Xander de Buisonjé kennen we als zanger en voormalig partner van Wendy van Dijk. Hij staat bekend als een optimistische en energieke persoonlijkheid, maar in het EO-programma Hel of Hotel laat hij een heel andere kant van zichzelf zien.

In het programma, waarin bekende Nederlanders worden opgesloten met ex-gedetineerden, doet De Buisonjé een bijzonder aangrijpende onthulling over zijn jeugd. De zanger vertelt dat hij jarenlang slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Dat gebeurde tussen zijn elfde en veertiende levensjaar.

Traumatische periode

Alsof dat nog niet heftig genoeg is, vertelt hij dat de dader hem onder dreiging van een vuurwapen misbruikte. Een traumatische periode die diepe littekens heeft achtergelaten en waar hij, zo blijkt, nog altijd mee worstelt.

Later maakte de man die hem misbruikte een einde aan zijn eigen leven. Dat riep bij De Buisonjé gemengde gevoelens op. “Dat is uiteindelijk mijn geluk geweest", vertelt de zanger. "Want anders was ik hem later, als ik ouder was, misschien zelf wel achternagegaan.”

Lichte straffen

De gebeurtenis heeft ook invloed gehad op hoe hij naar straffen in Nederland kijkt. De zanger zegt dat hij zich regelmatig afvraagt of daders in sommige gevallen niet te licht worden gestraft.

In Hel of Hotel delen BN’ers en ex-gedetineerden niet alleen een cel, maar ook persoonlijke verhalen en stevige discussies over misdaad en straf. Het programma speelt zich af in de voormalige Blokhuispoort in Leeuwarden. Eerder gingen onder anderen Maik de Boer, Wybren van Haga, Mark Baanders en Joost Eerdmans hem al voor.