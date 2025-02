WHO waarschuwt Europa over alcoholgebruik: zet kankerwaarschuwing op etiket

Europeanen drinken te veel en ze weten te weinig over de gevolgen. Dat stelt de WHO, die wil dat er een gezondheidswaarschuwing op het etiket van bier en wijn komt. Zeker nu duidelijk is hoe kankerverwekkend alcohol is.

De WHO waarschuwt specifiek Europeanen. Wij zouden meer drinken dan mensen op andere continenten. Wereldwijd drinkt 44 procent van de mensen boven de 15 alcohol, in Europa bijna 80 procent. En we drinken ook meer: gemiddeld 11 liter pure alcohol per persoon per jaar, twee keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde. Nederlanders houden zich met zo'n 9 liter nog in.

"Alcohol veroorzaakt jaarlijks ongeveer 800.000 doden in Europa, waar de zwaarste drinkers ter wereld wonen. Veel landen in de regio moeten nog aanzienlijke vooruitgang boeken in het implementeren van beleid ter vermindering van alcoholschade”, aldus de WHO.

Slechts 15 procent van de Europeanen weet dat alcohol borstkanker veroorzaakt en minder dan 40 procent legt de link met darmkanker. Een label op een biertje of fles wijn, net als op pakjes sigaretten, is volgens de WHO een belangrijke stap. "Het verstrekken van deze informatie neemt consumenten niets af, integendeel, het wapent hen met kennis, en kennis is macht”, zegt Hans Kluge, WHO-directeur voor Europa.

De etiketten moeten verplicht worden, omdat je niet kunt vertrouwen op alcoholproducenten, vindt de WHO. "Zij kunnen kiezen voor onopvallende plaatsing en dubbelzinnige berichtgeving. Nu staan er soms bijvoorbeeld QR-codes op producten, zodat consumenten desgewenst meer gezondheidsinformatie kunnen opzoeken. Bijna niemand doet dat echter.”

Ruim driekwart van de Europeanen steunt het plan.

Het officiële advies van de Gezondheidsraad in Nederland is om geen alcohol te drinken of hooguit 1 glas per dag.

