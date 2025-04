Zelfs maanden nadat je stopt met drinken blijven je hersenen mogelijk beschadigd

Wetenschappers konden zien hoe overmatig alcoholgebruik letterlijk de hersencircuits van proefdieren beschadigt. En dat niet voor even: zelfs maanden nadat de dieren stoppen met drinken, blijven de gevolgen merkbaar in de manier waarop ze beslissingen nemen.

Onderzoekers van de Johns Hopkins Universiteit hebben een experiment opgezet om te begrijpen waarom mensen die worstelen met alcoholverslaving vaak moeite hebben met het nemen van goede beslissingen. Ze ontwikkelden een complexe test waarbij proefdieren steeds moesten kiezen tussen twee opties om een beloning te krijgen. De truc? De beste keuze veranderde voortdurend.

De dieren die een maand lang waren blootgesteld aan grote hoeveelheden alcohol, zo bleek uit de test, presteerden beduidend slechter, zelfs nadat ze al drie maanden geen druppel meer hadden aangeraakt. Ze hadden meer moeite om snel te schakelen en strategische keuzes te maken.

Blijvende schade aan hersencircuits

Bij het bestuderen van de hersenen van deze dieren ontdekten de wetenschappers dramatische veranderingen in het hersengebied dat cruciaal is voor besluitvorming (de zogenaamde dorsomediale striatum). De alcoholblootstelling had de hersencircuits zodanig aangetast dat informatie minder goed werd verwerkt.

Deze ontdekking verklaart mogelijk waarom het voor mensen met een alcoholverslaving zo moeilijk is om te stoppen, zelfs na een succesvolle afkickperiode. De aangetaste hersencircuits kunnen immers leiden tot minder doordachte beslissingen over alcoholgebruik.

Mannen mogelijk kwetsbaarder

Deze langdurige effecten werden alleen bij mannelijke proefdieren gevonden. Dit betekent niet dat vrouwen immuun zijn voor de schadelijke effecten van alcohol, maar mogelijk zijn er wel verschillen in hoe mannelijke en vrouwelijke hersenen reageren op langdurig alcoholmisbruik.

De wetenschappers gaan nu onderzoeken hoe alcohol andere hersengebieden beïnvloedt. Ook willen ze beter begrijpen waarom er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Bron: Eurekalert