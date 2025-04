Krant: Nissan overweegt deel productie naar VS te verplaatsen

TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse autofabrikant Nissan Motor overweegt een deel van de productie in Japan te verplaatsen naar de Verenigde Staten om zo de importheffingen van president Donald Trump te omzeilen. Dat meldt de Japanse zakenkrant Nikkei.

Het gaat om het in de VS populaire SUV-model, de Nissan Rogue. Nissan bouwt die auto's in een fabriek in de provincie Fukuoka en bij een fabriek in de Amerikaanse staat Tennessee. Nissan zou nu bekijken of een deel van de Japanse productie binnenkort overgeheveld kan worden naar Tennessee. In januari zou Nissan nog plannen hebben gehad om die productie in Tennessee juist nog te verlagen.

Volgens Nikkei verkocht Nissan vorig jaar ongeveer 920.000 auto's in de VS, waarvan circa 16 procent geïmporteerd was. De VS hebben heffingen van 25 procent opgelegd op buitenlandse auto's.