Marine India levert voedselhulp af in Myanmar

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase marine heeft honderden tonnen voedselhulp geleverd aan Myanmar. Een marineschip bracht onder meer rijst, kookolie en noedels naar de haven Thilawa, melden de Indiase autoriteiten.

De levering van de noodhulp volgde op een ontmoeting tussen de Indiase premier Narendra Modi en de leider van het militaire regime in Myanmar, Min Aung Hlaing. De leiders troffen elkaar vrijdag tijdens een internationale top in Bangkok.

Myanmar is eind maart getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.7. Die richtte enorme verwoestingen aan en er vielen meer dan 3300 doden. De junta vroeg vervolgens om internationale hulp.

Het was ook voor de natuurramp al erg onrustig in Myanmar. Het leger greep in 2021 de macht en voert al jaren strijd tegen rebellengroepen. Modi zou in zijn gesprek met Min hebben benadrukt dat er geen militaire oplossing is en dat er eerlijke verkiezingen nodig zijn.