ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zes meldingen bij NVWA over ziekte na babyvoeding Nestlé

gezondheid
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 11:00
anp300126111 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe zes meldingen gekregen over baby's die ziek zijn geworden na het drinken van voeding van Nestlé waarvoor een veiligheidswaarschuwing geldt. Eerder deze maand werd cereulide in de voeding aangetroffen. Deze bacterie kan braken, buikpijn en diarree veroorzaken.
Op 5 januari werden twee soorten babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald. "Of de klachten daadwerkelijk door de voeding zijn ontstaan, staat niet vast", aldus een NVWA-woordvoerder.
Voedselwaakhond Foodwatch stapte donderdag in Frankrijk naar de rechter omdat Nestlé, andere bedrijven en autoriteiten het publiek daar "veel te laat" zouden hebben gewaarschuwd. "We onderzoeken of we genoeg bewijs hebben om ook in Nederland naar de rechter te stappen", aldus Nicole van Gemert, directeur van de Nederlandse tak van Foodwatch. Franse autoriteiten onderzoeken de dood van twee baby's die babyvoeding van het bedrijf dronken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

Loading