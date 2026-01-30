Zes meldingen bij NVWA over ziekte na babyvoeding Nestlé

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe zes meldingen gekregen over baby's die ziek zijn geworden na het drinken van voeding van Nestlé waarvoor een veiligheidswaarschuwing geldt. Eerder deze maand werd cereulide in de voeding aangetroffen. Deze bacterie kan braken, buikpijn en diarree veroorzaken.

Op 5 januari werden twee soorten babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald. "Of de klachten daadwerkelijk door de voeding zijn ontstaan, staat niet vast", aldus een NVWA-woordvoerder.

Voedselwaakhond Foodwatch stapte donderdag in Frankrijk naar de rechter omdat Nestlé, andere bedrijven en autoriteiten het publiek daar "veel te laat" zouden hebben gewaarschuwd. "We onderzoeken of we genoeg bewijs hebben om ook in Nederland naar de rechter te stappen", aldus Nicole van Gemert, directeur van de Nederlandse tak van Foodwatch. Franse autoriteiten onderzoeken de dood van twee baby's die babyvoeding van het bedrijf dronken.