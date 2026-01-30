Duitse economie iets harder gegroeid dan gedacht

WIESBADEN (ANP) - De Duitse economie is in het vierde kwartaal iets harder gegroeid dan eerder werd gedacht. De grootste economie van Europa trok daarmee iets aan, na twee jaar van krimp.

De Duitse economie groeide in de laatste drie maanden van vorig jaar met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, volgens een raming van het Duitse statistiekbureau Destatis. In een eerdere berekening werd nog uitgegaan van een toename van 0,2 procent.

Daarmee werd vorig jaar positief afgesloten na een "turbulent jaar, vooral voor buitenlandse handel", stelt Destatis. De Duitse economie groeide in heel 2025 met 0,2 procent.

Export droeg positief bij

Eerder op vrijdag werd bekend dat de Nederlandse economie in het slotkwartaal van 2025 met 0,5 procent is gegroeid, waarmee het bruto binnenlands product (bbp) in heel het jaar 1,9 procent steeg. Ook hier droeg de export positief bij aan de economie, ondanks de extra importheffingen die de VS oplegden aan de EU.

Statistiekbureaus van andere Europese landen maakten ook groeicijfers voor de economie bekend. In Spanje steeg het bbp vorig jaar 2,8 procent en in Frankrijk met 0,9 procent. De Italiaanse economie groeide vorig jaar 0,7 procent en presteerde daarmee beter dan economen hadden verwacht.