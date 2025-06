Zeven kopjes koffie per dag te veel? Niet volgens deze studie

Ben je dol op koffie? Dan is er goed nieuws voor je. Een groot Amerikaans onderzoek onder bijna 50.000 verpleegsters laat namelijk zien dat vrouwen die dagelijks flink wat koppen koffie drinken, een grotere kans hebben om fit en gezond oud te worden.

De onderzoekers volgden deze vrouwen tientallen jaren en keken in 2016 wie nog leefde en écht gezond was:dat betekent minstens 70 jaar oud, fysiek en mentaal in topvorm, geen geheugenproblemen en vrij van ernstige ziektes zoals kanker of hartproblemen. Van de groep voldeden 3.700 vrouwen aan deze strenge eisen.

Wat bleek? Degenen die tussen hun 45e en 60e jaar veel cafeïne binnenkregen (denk aan gemiddeld bijna zeven kopjes koffie per dag) hadden 13 procent meer kans op gezond ouder worden dan vrouwen die bijna geen cafeïne dronken.

Wel link, maar geen hard bewijs

Dit betekent niet dat je nu zeven kopjes móét drinken. Wetenschappers zien een link, maar geen hard bewijs dat koffie de oorzaak is. En ook: frisdranken met cafeïne, zoals cola, werkten juist averechts. Thee en cafeïnevrije koffie lieten geen effect zien, maar misschien gewoon omdat die minder gedronken werden.

Ander onderzoek steunt dit. Een studie onder 46.000 Amerikanen toonde aan dat een tot drie kopjes per dag de kans op vroeg overlijden met 15 procent verkleint, tenzij je te veel suiker of room toevoegt. Waarom koffie helpt, is echter nog een raadsel. Het zit vol stoffen die ontstekingen en celschade kunnen tegengaan, maar een direct verband bewijzen kunnen we nog niet.