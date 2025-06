Premier komt aan bij koning voor ontslag kabinet

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof is aangekomen op paleis Huis ten Bosch in Den Haag, het woonpaleis van koning Willem-Alexander. Rond 16.00 uur arriveerde hij in een auto bij de hoofdingang.

Schoof zal op het paleis het ontslag van het kabinet aanbieden aan de koning. Vanaf dat moment is het kabinet demissionair.

Eerder op de dag trok de PVV zich terug uit de coalitie. Na de val van het kabinet was er dinsdagmiddag een extra ministerraad in het Catshuis.

Bij het paleis lag de rode loper al enige tijd uit.