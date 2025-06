Nederlands-Hongaarse choreografe Krisztina de Châtel (81) overleden

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlands-Hongaarse choreografe Krisztina de Châtel is dinsdag op 81-jarige leeftijd in haar woning in Amsterdam overleden. Dat heeft haar familie dinsdag aan het ANP bekendgemaakt. Zij was al enige tijd ziek.

De Châtel werd geboren in Boedapest en verhuisde eind jaren zestig naar Amsterdam. In 1976 richtte zij haar eigen dansgroep op, waarmee zij tot en met 2008 optrad. Daarna werkte ze nog met diverse andere gezelschappen. Haar werk, waarin zij dans, muziek en beeldende kunst samenbracht, werd internationaal geroemd.

Ze kreeg veel onderscheidingen, zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst, de Frans Banninck Cocqpenning voor haar bijzondere culture verdiensten en de Gouden Zwaan, een belangrijke oeuvreprijs voor dansers. De jury stelde in 2010 dat De Châtel "het Nederlandse danslandschap op vele fronten heeft verrijkt en dat haar bijdrage van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling van de moderne dans". Ook werd De Châtel benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.